В США на Рождество скончалась звезда Клуба Микки Мауса

В США на Рождество умерла бывшая звезда Клуба Микки Мауса Тиффани Хейл. Ей было 46 лет.

У женщины случилась остановка сердца, она несколько недель провела в коме.

Ее смерть подтвердили партнеры по фильму Диди Магно Холл и Чейзен Хэмптон.

Холл написала трогательную дань уважения о своей покойной подруге в Instagram.

— В начале этого месяца у нее случилась остановка сердца, в результате чего она оказалась в коме. После многих молитв и с семьей рядом с ней наша дорогая Тифф сделала свой последний вздох рождественским утром. Сейчас она мирно отдыхает, — отметила Холл.

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По ее словам, мама Тиффани Нэнси и ее сестра Таня благодарят всех, кто поддержал их в это время.

— Мы хотим поблагодарить всех вас за любовь и добрые пожелания, которые вы выразили нашей дорогой Тиффани, — сказала Холл.

Семья Тиффани просила уединения в это печальное время.

— Ее красота, талант, стиль и веселье навсегда останутся в наших сердцах и воспоминаниях, — подытожила Холл.

Тиффани Хейл снималась в сериале Дисней с 1989 по 1995 год. Она работала вместе с выпускниками Клуба Микки Мауса, включая Бритни Спирс, Кристину Агилеру, Джастина Тимберлейка, Райана Гослинга и Кери Рассел.

Она отошла от всеобщего внимания после финала Клуба Микки Мауса и не присутствовала на общей вечеринке в 2013 году.

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Фото: Liz Mares