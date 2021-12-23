В Польше скончался украинец Георгий Королев, снимавшийся в фильмах и участвовавший в местных Танцах со звездами. 34-летнего мужчину пытались реанимировать медики, однако им не удалось помочь танцору.

Пока остается неизвестной официальная причина смерти артиста, однако издание Superexpress пишет, что Георгий умер из-за внезапных проблем с сердцем.

22 декабря смерть Королева подтвердила его избранница Эвелина Батор. По ее словам, мужчина скончался 21 декабря.

Местные СМИ пишут, что причиной смерти танцора стало воспаление сердечной мышцы. В день трагедии Королев внезапно упал, когда собирался на тренировку. На место происшествия приехали медики, однако они не смогли спасти Георгия.

Георгий Королев – танцовщик из Одессы. Он родился в семье бортпроводницы и профессионального футболиста. Артист приехал в Польшу из Одессы 18 лет назад. Там он реализовался как актер и танцовщик. Публика знает, как участника шоу Танцы со звездами и Как они поют.