Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

У США на Різдво померла зірка Клубу Міккі Мауса

31 Грудня 2021, 10:19
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У США на Різдво померла зірка Клубу Міккі Мауса

У США на Різдво померла колишня зірка Клубу Міккі Мауса Тіффані Хейл. Їй було 46 років.

У жінки сталася зупинка серця, вона кілька тижнів провела у комі.

Її смерть підтвердили партнери з фільму Діді Магно Холл і Чейзен Хемптон.

Холл написала зворушливу данину поваги про свою покійну подругу в Instagram.

– На початку цього місяця у неї сталася зупинка серця, внаслідок чого вона опинилася у комі. Після багатьох молитов і з сім’єю поруч з нею наша дорога Тіфф зробила свій останній подих різдвяним ранком. Зараз вона мирно відпочиває, – зауважила Холл.

Читайте також:
У США на Різдво померла зірка Клубу Міккі МаусаУ Польщі помер зірка шоу Танці з зірками Георгій Корольов

За її словами, мама Тіффані Ненсі та її сестра Таня дякують усім, хто підтримав їх у цей час.

– Ми хочемо подякувати всім вам за любов і добрі побажання, які ви висловили нашій дорогій Тіффані, – сказала Холл.

Сім’я Тіффані просила усамітнення у цей сумний час.

– Її краса, талант, стиль та веселощі назавжди залишаться в наших серцях та спогадах, – підсумувала Холл.

Тіффані Хейл знімалася в серіалі Дісней з 1989 до 1995 року. Вона працювала разом із випускниками Клубу Міккі Мауса, зокрема Брітні Спірс, Крістіна Агілера, Джастін Тімберлейк, Райан Гослінг та Кері Рассел.

Вона відійшла від загальної уваги після фіналу Клубу Міккі Мауса і не була присутня на спільній вечірці у 2013 році.

Читайте також:
У США на Різдво померла зірка Клубу Міккі МаусаПомерла очільниця неаполітанської мафії та актриса Ассунта Мареска

Фото: Liz Mares

Джерело
New York Post
Теги
Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка