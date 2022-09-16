Украинская певица Тина Кароль выпустила новый клип на песню под названием Вільні. Нескорені. Артистка слила песню еще до премьеры, и теперь вышел официальный клип.

В клипе Кароль красуется в пустыне в разнообразных необычных образах, и рядом с ней в клипе засветился вездеход украинского производства Atlas. В работе артистка показала мастерство хореографии, совмещая позирования в пустыне и танцы в темной комнате.

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— Пісня Вільні. Нескорені. поднимает идею освобождения от навязанных стереотипов прошлого. Мы готовы бороться за жизнь свободной, независимой и непобедимой страны и идти к победе. Песня говорит о непокорности и неизбежной победе, — заявила артистка.

Пользователи оценили работа артистки:

Не могу перестать петь ее… шикарная песня, шикарный клип. Полный восторг!

Наконец что-то мотивирующее! Мотивация нам сейчас очень нужна, потому что после российского террора руки опускаются. Спасибо. Песня на повторе.

Как всегда чрезвычайно талантливо, стильно, ярко и неповторимо! Тина снова на музыкальной вершине!

Нереальная мотивация от трека, спасибо за творчество!

Напомним, что артистка не стала дожидаться премьеры клипа, и выпустила песню за день до выхода. Новую песню Кароль слила в Teelgram, где каждый желающий смог насладиться новым творчеством.