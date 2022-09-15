Певица Тина Кароль выпустила песню под названием Вільні. Нескорені до официальной премьеры. Артистка посвятила трек украинском народу, который спустя месяцы войны с Россией остается свободным.

Новой песней артистка поделилась со своими поклонниками в Telegram.

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Кароль сделала неожиданность даже для фанатов — клип на песню Вільні. Нескорені звезда обещала показать в пятницу 16 сентября, но трек слила за день до выхода ролика.

В последние дни Кароль разогревает интерес фанатов к новой работе — публикует снимки со съемок видеоролика, где певица примеряла на себе необычные образы.

Пользователи сети уже отреагировали на новую песню Кароль: Звучит невероятно! Хороший бит! Красивые слова! Выполнение невероятно!

Спасибо. Песня очень крутая. Она будет у меня в сохраненном. Это хит.

Очень классная песня. Тиночка, ты умничка! В конце лета Тина Кароль выпустила новый альбом Leleka, в котором переосмыслила всеми любимые народные украинские песни — она их представила в новом электронном звучании. Над созданием песен Тина работала с диджеем Мacro/micro для показала украинского бренда на модном мероприятии в Токио.