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Вільні. Нескорені: Тина Кароль слила новый трек в сеть до премьеры

15 сентября 2022, 15:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кароль

Певица Тина Кароль выпустила песню под названием Вільні. Нескорені до официальной премьеры. Артистка посвятила трек украинском народу, который спустя месяцы войны с Россией остается свободным.

Новой песней артистка поделилась со своими поклонниками в Telegram.

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Кароль сделала неожиданность даже для фанатов — клип на песню Вільні. Нескорені звезда обещала показать в пятницу 16 сентября, но трек слила за день до выхода ролика.

В последние дни Кароль разогревает интерес фанатов к новой работе — публикует снимки со съемок видеоролика, где певица примеряла на себе необычные образы.

Пользователи сети уже отреагировали на новую песню Кароль:
  • Звучит невероятно! Хороший бит! Красивые слова! Выполнение невероятно!
  • Спасибо. Песня очень крутая. Она будет у меня в сохраненном. Это хит.
  • Очень классная песня. Тиночка, ты умничка!

В конце лета Тина Кароль выпустила новый альбом Leleka, в котором переосмыслила всеми любимые народные украинские песни — она их представила в новом электронном звучании. Над созданием песен Тина работала с диджеем Мacro/micro для показала украинского бренда на модном мероприятии в Токио.

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