Певица Тина Кароль выпустила песню под названием Вільні. Нескорені до официальной премьеры. Артистка посвятила трек украинском народу, который спустя месяцы войны с Россией остается свободным.
Новой песней артистка поделилась со своими поклонниками в Telegram.
Кароль сделала неожиданность даже для фанатов — клип на песню Вільні. Нескорені звезда обещала показать в пятницу 16 сентября, но трек слила за день до выхода ролика.
В последние дни Кароль разогревает интерес фанатов к новой работе — публикует снимки со съемок видеоролика, где певица примеряла на себе необычные образы.
- Звучит невероятно! Хороший бит! Красивые слова! Выполнение невероятно!
- Спасибо. Песня очень крутая. Она будет у меня в сохраненном. Это хит.
- Очень классная песня. Тиночка, ты умничка!
В конце лета Тина Кароль выпустила новый альбом Leleka, в котором переосмыслила всеми любимые народные украинские песни — она их представила в новом электронном звучании. Над созданием песен Тина работала с диджеем Мacro/micro для показала украинского бренда на модном мероприятии в Токио.