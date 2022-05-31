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У них нет Примаченко и Сковороды: Зеленская об уничтожении украинской культуры россиянами

31 мая 2022, 12:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
У них нет Примаченко и Сковороды: Зеленская об уничтожении украинской культуры россиянами

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своим мнением насчет того, почему российские оккупанты уничтожают культурное наследие нашей страны.

Елена сказала, россияне вовсе не считают нас государством, которое имеет отдельное сознание. Многие из них считают, что мы часть их общества.

— Наши музеи, предметы искусства, культуры, песни, литература доказывают, что это не так. Это они хотят уничтожить в первую очередь, чтобы уничтожить наше национальное сознание. У них нет Примаченко, Сковороды и не было никогда. Они хотят, чтобы и мы так же думали, что у нас их никогда не было. Но этого не произойдет, — отметила Зеленская.

Первая леди Украины сказала, она очень была злая, когда оккупанты уничтожили историко-краевидческий музей в Иванкове.

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— Пропали картины, но к счастью их спасли… Они уничтожили некую нашу сказку. Примаченко — украинская душа. Со Сковородой это просто разочарование… Я не знаю, почему это вообще произошло. Весь процес в этой стране начался много десятилетий назад и они не отошли от этого прошлого. Они вырастили себе вождя, который делает с ними то, что хочет, — подчеркнула Елена.

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Теги
культура, Елена Зеленская
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