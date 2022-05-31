Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своим мнением насчет того, почему российские оккупанты уничтожают культурное наследие нашей страны.

Елена сказала, россияне вовсе не считают нас государством, которое имеет отдельное сознание. Многие из них считают, что мы часть их общества.

— Наши музеи, предметы искусства, культуры, песни, литература доказывают, что это не так. Это они хотят уничтожить в первую очередь, чтобы уничтожить наше национальное сознание. У них нет Примаченко, Сковороды и не было никогда. Они хотят, чтобы и мы так же думали, что у нас их никогда не было. Но этого не произойдет, — отметила Зеленская.

Первая леди Украины сказала, она очень была злая, когда оккупанты уничтожили историко-краевидческий музей в Иванкове.

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