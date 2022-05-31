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У них немає Примаченко та Сковороди: Зеленська про знищення української культури росіянами

31 Травня 2022, 12:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У них немає Примаченко та Сковороди: Зеленська про знищення української культури росіянами

Перша леді України Олена Зеленська поділилася своєю думкою щодо того, чому російські окупанти знищують культурну спадщину нашої країни.

Олена сказала, що росіяни зовсім не вважають нас державою, яка має окрему свідомість. Багато хто з них переконаний, що ми є частиною їхнього суспільства.

– Наші музеї, предмети мистецтва, культури, пісні, література доводять, що це не так. Це вони хочуть знищити насамперед, щоб знищити нашу національну свідомість. У них немає Примаченко, Сковороди і не було ніколи. Вони хочуть, щоб і ми так само думали, що ми їх ніколи не мали. Але цього не станеться, – зауважила Зеленська.

Перша леді України сказала, вона була дуже зла, коли окупанти знищили історико-краєвидчий музей в Іванкові.

Зараз дивляться

– Зникли картини, але на щастя їх урятували… Вони знищили якусь нашу казку. Примаченко – українська душа. Зі Сковородою це просто розчарування… Я не знаю, чому це взагалі сталося. Весь процес у цій країні почався багато десятиліть тому, і вони не відійшли від цього минулого. Вони виростили собі вождя, який робить із ними те, що хоче, – наголосила Олена.

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Теги
культура, Олена Зеленська
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