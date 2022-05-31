Перша леді України Олена Зеленська поділилася своєю думкою щодо того, чому російські окупанти знищують культурну спадщину нашої країни.

Олена сказала, що росіяни зовсім не вважають нас державою, яка має окрему свідомість. Багато хто з них переконаний, що ми є частиною їхнього суспільства.

– Наші музеї, предмети мистецтва, культури, пісні, література доводять, що це не так. Це вони хочуть знищити насамперед, щоб знищити нашу національну свідомість. У них немає Примаченко, Сковороди і не було ніколи. Вони хочуть, щоб і ми так само думали, що ми їх ніколи не мали. Але цього не станеться, – зауважила Зеленська.

Перша леді України сказала, вона була дуже зла, коли окупанти знищили історико-краєвидчий музей в Іванкові.

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