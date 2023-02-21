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У него ярд мужества: Стивен Кинг выразил восхищение президенту США Байдену за визит в Киев

21 февраля 2023, 13:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Американский писатель Стивен Кинг, который активно поддерживает Украину в войне против РФ, отреагировал на визит президента США Джо Байдена в Киев.

Своим мнением король ужасов поделился в Twitter, отметив, что он восхищен бесстрашием лидера США.

— Говорите о Джо Байдене, что хотите, – у этого человека ярд мужества, — написал Кинг.

Менее чем за сутки твит Стивена собрал более 51 тыс. лайков. В комментариях мнения американцев разделились — кто-то согласился с Кингом, а кто-то выразил недовольствие правлению Байдена.

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Несмотря на это, для украинцев приезд президента США в Украину во время полномасштабной войны — показатель, насколько сильно Америка поддерживает нашу страну и народ.

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Джо Байден Стивен Кинг
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