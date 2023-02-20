Джо Байден в Киеве – визит президента США в Украину для многих стал неожиданностью. Лидер союзной страны приехал тайно на территорию нашего независимого государства, тем самым вызвав волну обсуждения такого решения.

Это первый за почти 15 лет визит президента США в Украину, и его активно обсуждают украинские звезды, публикую всевозможные мемы на этот счет.

Реакция звезд на визит Байдена в Киев – далее в материале.

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Ведущий Григорий Решетник опубликовал мем с президентом США на фоне надписи Можливо все.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в шутку заявил, что Байден приехал в Украину за сковородкой, которую ему и посоветовал кулинар.

Ведущий Андрей Бедняков вспомнил об отдыхе в селе у бабушек и дедушек – в реалиях 2023 года все изменилось.

— Когда не ты едешь к дедушке в село, а он приезжает, – заявил Бедняков.

Коли не ти їдеш до дідуся в село, а він приїжджає ❤️ pic.twitter.com/GoNJfrc8I4 — Biedniakov (@Biedniakov_) February 20, 2023

Ведущий Анатолий Анатолич “поймал” Байдена в очереди за киевской перепичкой. Посетить столицу и не попробовать местную выпечку – плохая идея.

— Просто проходил сегодня мимо Киевской перепички… И сделал фото, – заявил Анатолич.

Певица Джамала отнеслась к приезду лидера США серьезно – она поприветствовала уважаемого гостя на земле храбрых людей.

Блогер Маша Ефросинина заявила, что это исторический момент.

– Джо Байден в Киеве, который уже как 360 дней должен быть оккупированным террористическим режимом бункерной за**пы. А за**па тем временем даже не осмелился приблизиться к линии фронта, и готовит свою очередную импотентскую речь, концерт продажных выскребков в Лужниках и лживые заявления для z-ваты, – заявила Ефросинина.

Впрочем, это далеко не все мемы визита Байдена в Киев. Многие пользователи сети шутят, что президент США побывал на украинских заправках, столичном метро, и даже посещал популярные рестораны и места общепита.