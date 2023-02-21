Американський письменник Стівен Кінг, який активно підтримує Україну у війні проти РФ, відреагував на візит президента США Джо Байдена до Києва.

Своєю думкою король жахів поділився у Twitter, зазначивши, що він захоплений безстрашністю лідера США.

– Говоріть про Джо Байдена, що хочете, – у цієї людини ярд мужності, – написав Кінг.

Менш ніж за добу твіт Стівена зібрав понад 51 тис. лайків. У коментарях думки американців розділилися – хтось погодився з Кінгом, а хтось висловив незадоволення правлінню Байдена.

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Незважаючи на це, для українців приїзд президента США в Україну під час повномасштабної війни – показник, наскільки сильно Америка підтримує нашу країну та народ.