Компанія Netflix виклала трейлер фільму Ножі наголо 2. Це сиквел популярного детективу, який з’явиться у прокаті вже 23 грудня.

По трейлеру можна зрозуміти, що це є логічним продовженням культової історії. Глядачі побачили коротку зав’язку фільму – магнат Майлз Брон влаштовує вечірку на грецькому острові, яка закінчується загадковим вбивством. Очевидно, що вбивцю просто так не знайти, і в цій справі потрібен досвід та везіння. Тільки детективові Бенуа Бланку під силу знайти винного.

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Режисером виступив Раян Джонсон, який працював над першою картиною. Акторський склад вражає навіть за мірками 2022 року – Деніел Крейг, Едвард Нортон, Дейв Батіста, Кетрін Ган, Ітан Гоук та Кейт Гадсон.

Картина стане доступною в кінотеатрах більшості країн вже 23 грудня, але в США проєкт буде в обмеженому доступі на місяць раніше – 23 листопада.

Відомо, що над фільмом працювали у дуже швидкому темпі – знімання розпочалися 28 червня 2021 року, а закінчилися вже у серпні, 28 числа.

Втім, не лише закордонні картини користуються популярністю та привертають до себе увагу. Права на показ документальних фільмів Головний вокзал. Берлін, 9 життів, Втрачений будинок і Маріуполь. Невтрачена надія продали вже у 20 країн світу. Усі ці картини розповідають правду про війну, з якою зіткнулася Україна на тлі агресії з боку Росії.