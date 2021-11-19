Российскую певицу Марину Хлебникову медицинские работники узнали лишь пообщавшись с ее родными.

В больнице Марина пришла в сознание, однако не на долго, поскольку осознание случившегося спровоцировало у артистки истерику и шок. Из-за нестабильного психического состояния исполнительницы врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. Об этом сообщают росСМИ.

На данный момент состояние певицы оценивается как крайне тяжелое. У нее сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер, поэтому врачи узнали ее не сразу — после опроса родных.

В крови Хлебниковой нашли алкоголь — 0,82 промилле (два-три бокала вина).

Представители Марины сообщили, что пребывают в состоянии шока, однако развернутых комментариев пока что не давали.

— Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего… Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы это сделаем, — сообщили в Instagram Хлебниковой.

Ранее мы писали, что Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 ноября. По предварительным данным возгорание в помещение могло произойти из-за непотушенной сигареты или проблем с проводкой.

Сообщается, что артистка не может самостоятельно дышать, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ. У Хлебниковой более 50% повреждений тела и отравление чадным газом.

В квартире, помимо самой артистки, находились еще люди. Именно ее дочь Доминика первая услышала запах гари и вызвала пожарных. Кроме того, дверь в комнату Марины была заперта, поэтому пришлось дождаться специалистов, которые обнаружили артистку без сознания на полу.