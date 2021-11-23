Состояние стабилизируется: менеджер Хлебниковой о самочувствии певицы

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс прокомментировал состояние Марины Хлебниковой.

— Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления, – отметил Данила.

Также Прайс заявил, что вся информация, которая ранее появлялась в СМИ, ложная. Кроме того, Данила пообещал держать вас в курсе, если будут кардинальные изменения.

— Друзья, не ведитесь на вбросы, даже если это какой-то известный журнал или телепередача. Не угадал буквально никто, – отметил Прайс.

Что произошло с Мариной Хлебниковой

По предварительным данным, Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 ноября. Она уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к пожару. В этот момент в доме пребывали родители певицы и ее дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей. Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.

В СМИ писали, что Марины находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Также была информация, что на месте ожогов якобы начало развиваться заражение.