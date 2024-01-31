В Киеве состоялась премьера современного балета Д.І.М. от театра INSHA Dance Company. Новый проникновенный танцевальный спектакль — о стойких украинцах, которые пережили миграцию.

Что известно о танцевальном спектакле Д.І.М.

Современный балет в двух действиях Д.І.М. — это работа, созданная танцовщиком, хореографом, суперфиналистом шоу Танцюють всі! 8 сезон, артистом балета Ильей Мирошниченко, а также Екатериной Кузнецовой.

По словам создателей, Д.І.М. — это история о собственном опыте, потому что большинство украинцев так или иначе пережили эвакуацию, срочный выезд и оставление дома.

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— Это история о дороге. О тех, кто вынужденно оказался в одном вагоне эвакуационного поезда и, приняв новые правила жизни, остался непокоренным. Это посвящение каждому из нас, каждому, кто пережил боль потери, и тому, что было потеряно. Дом — это процесс, путь, а значит, мы все на пути домой… И пока стук железной дороги неустанно сопровождает это путешествие, позвольте им поделиться своими историями, — комментируют создатели Д.І.М.

Спектакль фокусируется на телесной рефлексии о доме, его физическом и духовном значении, которое он имеет для людей, вынужденных покинуть свою землю. А масштабная декорация позволяет как можно предметнее постичь весь символизм, которым насыщено действие на сцене.

Посвящение тем, кто потерял дом. В Киеве показали современный балет Д.І.М. о вынужденной миграции / 4 изображения

Композитор и виолончелист Виктор Рекало на грани академичности и урбанизма создал эксклюзивное музыкальное произведение для струнного квинтета, поэтому спектакль сопровождался живой музыкой.

Фото: Анастасия Теликова