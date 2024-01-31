У Києві відбулася прем’єра сучасного балету Д.І.М. від театру INSHA Dance Company. Нова прониклива танцювальна вистава – про незламних українців, які пережили міграцію.

Що відомо про танцювальну виставу Д.І.М.

Сучасний балет на дві дії Д.І.М. – це робота, створена танцівником, хореографом, суперфіналістом шоу Танцюють всі! 8 сезон, артистом балету Іллею Мірошніченком, а також Катериною Кузнецовою.

За словами творців, Д.І.М. – це історія про власний досвід, бо більшість українців так чи інакше пережили евакуацію, терміновий виїзд та залишення дому.

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– Це історія про дорогу. Про тих, хто вимушено опинився в одному вагоні евакуаційного поїзда і, прийнявши нові правила життя, залишився нескореним. Це присвята кожному з нас, кожному, хто пережив біль втрати, і тому, що було втрачено. Дім — це процес, шлях, а отже, ми всі на шляху додому… І поки стукіт залізниці невпинно супроводжує цю подорож, дозвольте їм поділитися своїми історіями, — коментують творці Д.І.М.

Вистава фокусується на тілесній рефлексії про дім, його фізичне та духовне значення, яке він має для людей, вимушених покинути свою землю. А масштабна декорація дозволяє якомога предметніше осягнути весь символізм, яким насичена дія на сцені.

Присвята тим, хто втратив дім. У Києві показали сучасний балет Д.І.М. про вимушену міграцію / 4 зображення

Композитор і віолончеліст Віктор Рекало на межі академічності та урбанізму створив ексклюзивний музичний твір для струнного квінтету, тож вистава супроводжувалася живою музикою.

Фото: Анастасія Телікова