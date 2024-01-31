Актриса Дизель Шоу и певица Виктория Булитко получила предложение руки и сердца. Радостную новость особо внимательные поклонники артистки узнали, просмотрев видео с празднования дня рождения Виктории.

Виктория Булитко выходит замуж

Избранником актрисы стал музыкант Кирилл Попович. Он сделал предложение прямо в 41-й день рождения певицы. Сначала вручил цветы, потом сводил в тир расстрелять фото Путина, на картинг и в грузинский ресторан.

В конце Кирилл устроил романтический ужин при свечах, стал на колено и открыл коробочку с обручальным кольцом. Предложение Виктория Булитко приняла и закрепила согласие возгласом “аллилуйя” и забавными движениями. Увидеть эти кадры можно в конце видео, которым артистка поделилась с фанатами.

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Пара в 2023 году создала творческий дуэт под названием Metelyk. В октябре они выпустили клип на совместную песню Ночь и продолжают работать над новыми треками.

Реакция сети на помолвку Виктории Булитко

Поклонники звезды Дизель Шоу обрадовались такой новости. Все поздравляют молодых и желают семейного счастья.

Поздравляю с помолвкой! Очень рада за вас!

Ну, наконец-то! Ура!

Блин, до конца думал еще немножко погуляешь, но в конце украли с концами. Эх!

Поздравляю! Какая радость!

Будьте всегда счастливыми!

Ранее Виктория Булитко держала свою личную жизнь в тайне, а на все вопросы об отношениях и браке обычно отшучивалась.

Фото: Виктория Булитко