Автор и ведущая главного еженедельника Украины Факты тижні на ICTV Оксана Соколова рассказала, нужно ли бороться с пропагандой Кремля.

Что Соколова сказала о российской пропаганде

Ведущая отметила, что является противницей “такого рода контрпропаганды с кликабельными заголовками”, ведь, кроме злорадства, это ничего не дает.

По словам Соколовой, нам нужно формировать и распространять собственные проукраинские нарративы.

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— Вот в эту сторону направлять усилия, а не тушить пожары после поджогов роспропаганды. То есть нужно работать на опережение, формируя в украинском обществе, у нашего зрителя прочную мировоззренческую базу, понимание картины мира. Чтобы у него выработался собственный антидот на роспропаганду, нюх на фейки, — сказала она.

В то же время Соколова считает, что надо уделять внимание именно развенчанию фейков.

— Развенчивать убедительными фактами, которые воспитывают критическое мышление. С этим как раз мы работаем, — добавила автор и ведущая Фактов тижня на ICTV.

Источник: Delo.ua