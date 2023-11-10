Авторка та ведуча головного тижневика України Факти тижня на ICTV Оксана Соколова розповіла, чи потрібно боротися з пропагандою Кремля.

Що Соколова сказала про російську пропаганду

Ведуча наголосила, що є противницею “штибу контрпропаганди з клікабельними заголовками”, адже, крім зловтішання, це нічого не дає.

За словами Соколової, нам потрібно формувати й поширювати власні проукраїнські наративи.

Зараз дивляться

– От в цей бік спрямовувати зусилля, а не гасити пожежі після підпалів роспропаганди. Тобто потрібно працювати на випередження, формуючи в українському суспільстві, у нашого глядача міцну світоглядну базу, розуміння картини світу. Щоб у нього виробився власний антидот на роспропаганду, нюх на фейки, – сказала вона.

Водночас Соколова вважає, що треба приділяти увагу саме розвінчанню фейків.

– Розвінчувати переконливими фактами, які виховують критичне мислення. З цим якраз ми працюємо, – додала авторка та ведуча Фактів тижня на ICTV.

Джерело: Delo.ua