Руководитель и ведущая одного из самых рейтинговых телевизионных проектов страны, еженедельника Факты недели на ICTV Оксана Соколова отдала на аукцион свою статуэтку Телетриумф. Ее она завоевала в 2011 году в номинации Лучшая ведущая информационно-аналитических программ.

Пожертвовала свою главную награду звезда для сбора средств на разминирование Украины.

— Я помню ту церемонию Телетриумфа как сегодня! Она была самой красивой за все годы вручения профессиональной телевизионной премии. Это была самая высокая планка, которую мы задали всему рынку и самим себе. И которую держим до сих пор, даже во время войны. Команда Фактов недели не остановила работу ни на один день, понимая, как чрезвычайно важна в настоящее время точная, проверенная, аналитическая информация. Мы держим свой фронт, – отметила Оксана.

В свой 30 юбилей канал ICTV вместо праздника анонсировал масштабный звездный розыгрыш подарков для сбора средств на разминирование украинских территорий.

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Ведущие канала, телезвезды и другие известные украинцы выставили на аукцион свои ценные вещи, чтобы помочь сделать доброе дело. За благотворительный взнос каждый желающий может приобрести звездные вещи, выиграть личную встречу с телезвездами и даже приз от министра обороны Украины.

Продлится розыгрыш до 26 сентября. В 12:00 ICTV определит победителей с помощью random.org и объявит их имена на своих страницах в Facebook, Instagram и на сайте dobro.ua.

Также есть возможность сделать доброе дело в день рождения ICTV и пожертвовать любую сумму от 20 грн на проект Разминирования Украины, без участия в розыгрыше.