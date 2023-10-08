Утром 8 октября украинцев потрясла новость — умерла Нина Матвиенко. Она была голосом души нашего народа и как никто другой ассоциировалась с украинской песней.

Артистка — обладательница многих наград. Ее творческий путь — богат и интересен. Краткая биография Нины Матвиенко — далее в материале.

Родилась исполнительница 10 октября 1947 года в Житомирской области в многодетной семье — была пятой из 11 детей. Училась в школе-интернате и посещала вокальную студию.

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С 1968 года являлась солисткой в Украинском народном хоре им. Григория Веревки. Уже тогда Матвиенко принимала участия во многих конкурсах и одерживала в них победу.

В 1979 году она стала заслуженной артисткой УССР, а в 1985 году — народной. Ее репертуар в большей степени — народные песни.

Кроме того, Нина Матвиенко также немного снималась в кино, телеспектаклях, озвучивала документальные фильмы и играла в театре. А с 1989 года являлась членом Союза кинематографистов Украины.

Также она была активным гражданином своей страны, высказывая свою позицию, и осуждая полномасштабное нападение РФ на Украину.

В 2006 году Матвиенко одержала Героя Украины за вершинный песенный талант, пробуждающий и возвеличивающий духовную силу украинского народа. Также артистка могла похвастаться Орденом княгини Ольги — II и III степени.

Исполнительница до последнего появлялась на публике, давала интервью, делилась своими впечатлениями о происходящем, а потому ее смерть стала для многих неожиданностью.



У Нины Матвиенко остался супруг Петр Гончар и трое детей — дочь Антонина Матвиенко, и сыновья — Иван и Андрей.

О том, что Нина Матвиенко умерла, сообщила ее дочь. Причина смерти — неизвестна.