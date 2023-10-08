Уранці 8 жовтня українців вразила новина – померла Ніна Матвієнко. Вона була голосом душі нашого народу і як ніхто інший асоціювалася з українською піснею.

Артистка – володарка багатьох нагород. Її творчий шлях – багатий і цікавий. Коротка біографія Ніни Матвієнко – далі в матеріалі.

Народилася виконавиця 10 жовтня 1947 року в Житомирській області в багатодітній родині – була п’ятою з 11 дітей. Навчалася в школі-інтернаті та відвідувала вокальну студію.

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З 1968 року була солісткою в Українському народному хорі ім. Григорія Верьовки. Уже тоді Матвієнко брала участь у багатьох конкурсах і здобувала в них перемогу.

В 1979 році вона стала заслуженою артисткою УРСР, а в 1985 році – народною. Її репертуар більшою мірою – народні пісні.

Крім того, Ніна Матвієнко також трохи знімалася в кіно, телеспектаклях, озвучувала документальні фільми та грала в театрі. А з 1989 року була членом Спілки кінематографістів України.

Також вона була активним громадянином своєї країни, висловлюючи свою позицію і засуджуючи повномасштабний напад РФ на Україну.

У 2006 році Матвієнко здобула Героя України за вершинний пісенний талант, що пробуджує і звеличує духовну силу українського народу. Також артистка могла похвалитися Орденом княгині Ольги – II і III ступеня.

Виконавиця до останнього з’являлася на публіці, давала інтерв’ю, ділилася своїми враженнями про те, що відбувається, а тому її смерть стала для багатьох несподіванкою.

У Ніни Матвієнко залишився чоловік Петро Гончар і троє дітей – донька Антоніна Матвієнко і сини – Іван та Андрій.

Про те, що Ніна Матвієнко померла, повідомила її донька. Причина смерті – невідома.