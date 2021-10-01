Поход в кинотеатр — это идеальный вариант для свидания и совместного времяпрепровождения. Неформальная обстановка и интересный фильм помогут вам расслабиться, отдохнуть и узнать своего парня как можно лучше.

Более того, в разгар осени афиши кинотеатров радуют зрителей яркими новинками, а прохладная погода не позволяет организовать свидание на природе.

Конечно, свидание в кинотеатре — это еще и дополнительная возможность выгулять красивый наряд. При выборе лука стоит отдавать предпочтение стильным и удобным вещам.

Что надеть на свидание в кинотеатр, точно знает главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич, поскольку она всегда ответственно относится к своему внешнему виду.

Продемонстрировать вашу романтичность на свидании в кино можно благодаря легкому платью с мелким цветочным принтом.

Актуальные объемные рукава или оборки только придадут такому фасону очарования. Дополнить осенний лук можно пальто или тренчем. А из обуви сюда подойдут ботинки.

Также удачным вариантом для свидания в кино станет трендовый шерстяной костюм. В такой одежде вы точно будете чувствовать себя уверенно и комфортно.

На примере Златы можно увидеть, что костюм стильно сочетается с модными резиновыми сапогами. Но ценители классической обуви могут дополнить образ ботфортами или кедами.

Для свидания в кино можно выбрать и более повседневный и удобный образ. Например, в брюках и рубашке в клетку вы также будете стильно выглядеть.

Завершить лук можно ботинками, как это и сделала Злата Огневич.

Если на свидании вы хотите продемонстрировать свою женственность, предлагаем выбрать черное платье длины миди.

Ремешок на талии подчеркнет вашу фигуру, а шляпа и ботинки на тракторной подошве дополнят стильный лук.

Прохладная осенняя погода вас не испугает, если на свидание вы оденете широкие брюки и водолазку. К этим элементам образа также прекрасно подойдет пара черных кожаных ботильонов.

Как видим, Злата Огневич свой лук гармонично сочетает с пальто бежевого цвета и черной шляпой.