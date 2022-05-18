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В Черкассах создали боевую вышиванку для защитников

18 мая 2022, 17:27
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
У Черкасах створили бойову вишиванку

Мастерицы из Черкасс создали для наших бойцов вышитую военную рубашку.

Традиционный военный наряд украсили вышитым орнаментом, ведь на трикотаже вышить невозможно. Сделали вышивку на ткани и затем наложили деталь на рубашку.

У Черкасах створили бойову вишиванку для захисників

Фото: Ірина Цимбал, Факти ICTV

Разработка интересна тем, что эту планку может пришить себе на форму даже боец ​​в окопе.

В орнамент заложен рубленый мужской стиль. На нем перекресток дорог, ромб с сердечником, символизирующим действие, движение вперед, начало – начало пути к победе.

Колористика выдержана в военной маскировочной гамме, техника — традиционная гладь.

У Черкасах створили бойову вишиванку для захисників

Фото: Ірина Цимбал, Факти ICTV

Идею подсказали бойцы черкасской терробороны – они хотят быть в вышиванке. Украинской, но военной. Стремятся идентифицировать себя украинцами даже в окопах. С этим обратились в Творческую мастерскую Александры Телиженко.

Пока мастерицы создали и презентовали первые несколько экземпляров, но спрос на них уже безумный. Работницы мастерской готовы одеть в боевую вышиванку всех желающих, лишь бы они были живы и скорее победили врага.

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Теги
Війна в Україні, Вишиванка, ВСУ
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