Мастерицы из Черкасс создали для наших бойцов вышитую военную рубашку.

Традиционный военный наряд украсили вышитым орнаментом, ведь на трикотаже вышить невозможно. Сделали вышивку на ткани и затем наложили деталь на рубашку.

Разработка интересна тем, что эту планку может пришить себе на форму даже боец ​​в окопе.

В орнамент заложен рубленый мужской стиль. На нем перекресток дорог, ромб с сердечником, символизирующим действие, движение вперед, начало – начало пути к победе.

Колористика выдержана в военной маскировочной гамме, техника — традиционная гладь.

Идею подсказали бойцы черкасской терробороны – они хотят быть в вышиванке. Украинской, но военной. Стремятся идентифицировать себя украинцами даже в окопах. С этим обратились в Творческую мастерскую Александры Телиженко.

Пока мастерицы создали и презентовали первые несколько экземпляров, но спрос на них уже безумный. Работницы мастерской готовы одеть в боевую вышиванку всех желающих, лишь бы они были живы и скорее победили врага.