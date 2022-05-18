Черкаські майстрині створили для наших бійців вишивану військову сорочку.

Традиційне військове вбрання оздобили вишиваним орнаментом, адже на трикотажі вишити неможливо. Зробили вишивку на тканині і потім наклали деталь на сорочку.

Розробка цікава тим, що цю планку може пришити собі на форму навіть боєць в окопі.

В орнамент закладено рубаний чоловічий стиль. На ньому перехрестя доріг, ромб з осердям, що символізує дію, рух вперед, початок – початок шляху до перемоги.

Колористику витримано у військовій маскувальній гамі, техніка – традиційна гладь.

Ідею підказали бійці черкаської тероборони – вони хочуть бути у вишиванці. Українській, але військовій. Прагнуть ідентифікувати себе українцями навіть в окопах. З цим звернулися до Творчої майстерні Олександри Теліженко.

Поки майстрині створили та презентували перші кілька екземплярів, але попит на них уже шалений. Працівниці майстерні готові одягнути в бойову вишиванку усіх охочих бійців, аби лиш вони були живими та швидше перемогли ворога.