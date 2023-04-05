Украинский диджей Андрей Мехряков (Apache) погиб в боях за Бахмут. Уроженцу Херсона было 23 года.

Трагическую новость сообщили на странице ОО Центурия Кривой Рог.

— Мех — в строю! Андрей Мехряков — воин 3 ОШБ и представитель Centuria, который отдал свою жизнь за будущее Украины… Придя в наше подразделение, имел возможность познакомиться с криворожскими легионерами, так он и присоединился в ряды нашего движения. Проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожая врагов нашей нации. Погиб достойно, прикрывая побратимов, — написали в сообщении.

В своем Instagram побратим Андрея рассказал, что тот перевелся к ним в трудный момент для взвода, проявил себя смело и отважно. Был улыбчивым и понимающим.

Сейчас смотрят

— Эти дни в Бахмуте забрал с собой больше 10 п***хов. Штурмуя дома, вел с собою группу, мстил за всех наших павших друзей, без тебя пацаны не смогли бы … Про тебя и про всех будут ходить легенды. Вечная слава.

Известно, что Мехряков родом из Херсона. Там он до полномасштабной войны работал в одном из местных клубов и развивал свою карьеру диджея.

Летом 2023 года ему должно было исполниться всего 24 года.