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На войне с Россией погиб украинский актер Антон Прасоленко

31 марта 2023, 13:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Антон Парасоленко

На войне с Россией погиб украинский актер Антон Прасоленко. Артист умер героем, защищая свою страну от агрессора.

О смерти Антона заявил психолог Андрей Козинчук в Facebook. Актер умер в больнице от полученных ранений.

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С началом полномасштабного вторжения мужчина пошел на войну и принимал участие в защите и освобождении Востока Украины.

— Снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хороший в военном деле. Антон участвовал в боевых действиях в самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он умер в госпитале от полученных ранений, — заявил Андрей.

По заявлению психолога, до войны Антон жил в Киеве, где работал и строил отношения со своей девушкой и играл в театре.

Ранее Ирина Федишин вспомнила своего погибшего брата Романа Климковича, который погиб на войне. Певица призналась, их бабушка до сих пор не знает о гибели внука. Тело Романа пока что не удалось забрать, однако они не теряют надежду, что все-таки сделают это.

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Война в Украине Смерть
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