Белорусский музыкант, лидер групп Ляпис Трубецкой и Brutto Сергей Михалок прокомментировал скандальный концерт в Полтаве и объяснил, почему избил фаната.

Артист записал видеообращение, в котором признался, что сам пригласил одного из зрителей на сцену. Михалок хотел устроить музыкальный батл на гитарах, но слишком поздно понял, что гость перебрал с алкоголем.

– Я понимаю, что он что-то грубое кричит, но слов не могу разобрать. Но когда он вышел на сцену, я понял, что он совсем никакой. Я ему сказал на ухо, чтобы он сначала сыграл, а потом я. Но он начал материться. Я понимаю, что на сцене мой сын, куча охраны, аппаратура. Но я сказал, что сам разберусь. Я ему начал говорить, но понимаю, что он хамит, матерится. Ну, я тоже умею хамить, материться. Я тихонько так “боданул”, — рассказал музыкант.

Михалок признался, что не придал этому конфликту особого значения. После выступления приехала полиция, но у пострадавшего Юры не было никаких претензий к певцу. Он отказался от написания заявления и остался в зале, чтобы дослушать концерт и извиниться за свое поведение.

Напомним, что 20 октября Сергей Михалок избил мужчину на своем концерте в Полтаве.

В сеть попало видео, на котором видно, как мужчина с гитарой выходит на сцену и здоровается с солистом рок-группы. Михалок потребовал, чтобы зритель показал билет на концерт, которого у него при себе не оказалось.

Артист схватил мужчину за одежду и ударил головой в нос. Некоторые зрители возмутились и начали прогонять исполнителя со сцены.

Полиция получила видеозапись очевидцев и открыла производство по ч.1 ст. 296 УК (хулиганство). За это грозит штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн или арест до шести месяцев, или заключение до пяти лет.

Фото: Сергей Михалок