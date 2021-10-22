Сергій Міхалок, колишній вокаліст гурту Ляпис Трубецкой та чинний соліст рок-гуртів Ляпіс 98 та Brutto, побив чоловіка на концерті у місті Полтава. Інцидент стався 20 жовтня під час виступу гурту Ляпіс 98 у Палаці дозвілля Листопад.

Відео з концерту, де Міхалок вдарив глядача, поширили місцеві ЗМІ. На записі видно, як чоловік з гітарою виходить на сцену і вітається з солістом рок-гурту.

Спочатку Сергій Міхалок саркастично просить його виступити на сцені.

– Давай, стій, гітара тобі, мікрофон, – каже артист.

Коли чоловік дійшов до центру сцени, взяв у руки гітару і став біля мікрофона, Міхалок попросив його показати квиток на концерт.

– Квиток свій покажи, по-перше. Ти як сюди потрапив? Як ти потрапив сюди, квиток покажи?!… На шару? Чи ти прийшов на неулюбленого артиста? Чого ти мені гроші сунеш? У тебе квиток є?

Після цих слів Сергій Міхалок схопив чоловіка і різко кинув його на підлогу. Глядача під руки вивела охорона.

За словами очевидців, перед цим Міхалок посварився з відвідувачем концерту, який був у стані алкогольного сп’яніння.

На інцидент відреагувала поліція Полтави. У прес-службі повідомили, що до них з повідомленням про побиття на концерті звернулися місцеві жителі.

На місце прибули правоохоронці, їм вдалося знайти постраждалого, але той категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування справи.

Поліція отримала відеозапис очевидців і відкрила провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). За це загрожує штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, або арешт до шести місяців, або ув’язнення до п’яти років.

Сергій Міхалок – колишній вокаліст та ідеолог білоруського гурту Ляпис Трубецкой. Після припинення його існування у 2014 році Міхалок став солістом гурту Brutto, а згодом – Ляпіс 98.

У 2015 році Міхалок попросив право на постійне проживання в Україні через вороже сприйняття його творчості у Білорусі та Російській Федерації. Там він перебуває у “чорному списку” артистів.

Міхалок активно підтримував Революцію гідності в Україні, а у 2020 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України.

Бійка на концерті в Полтаві – не перша в кар’єрі артиста. У 2015 році під час виступу гурту Brutto у тій же Полтаві він також побився з одним з відвідувачів.

Тоді чоловік провокував співака неетичними жестами та вигуками, той не втримався і завдав йому кілька ударів.

Фото: Сергій Міхалок