Білоруський музикант, лідер гуртів Ляпис Трубецкой та Brutto Сергій Міхалок прокоментував скандальний концерт у Полтаві і пояснив, чому побив фаната.

Артист записав відеозвернення, в якому зізнався, що сам запросив одного з глядачів на сцену. Міхалок хотів влаштувати музичний батл на гітарах, але занадто пізно зрозумів, що гість перебрав з алкоголем.

– Я розумію, що він щось грубе кричить, але слів не можу розібрати. Але коли він вийшов на сцену, я зрозумів, що він зовсім ніякий. Я йому сказав на вухо, щоб він спершу зіграв, а потім я. Але він почав матюкатися. Я розумію, що на сцені мій син, купа охорони, апаратура. Але я сказав, що сам розберуся. Я йому почав говорити, але розумію, що він хамить, матюкається. Ну, я теж вмію хамити, матюкатися. Я тихенько так “боданув”, – розповів музикант.

Міхалок зізнався, що не надав цьому конфлікту особливого значення. Після виступу приїхала поліція, але постраждалий Юра не мав жодних претензій до співака. Він відмовився від написання заяви і залишився в залі, щоб дослухати концерт і перепросити за свою поведінку.

Нагадаємо, що 20 жовтня Сергій Міхалок побив чоловіка на своєму концерті в Полтаві.

У мережу потрапило відео на якому видно, як чоловік з гітарою виходить на сцену і вітається з солістом рок-гурту. Міхалок зажадав, щоб глядач показав квиток на концерт, якого у нього при собі не виявилося.

Артист схопив чоловіка за одяг і вдарив головою в ніс. Деякі глядачі обурилися і почали проганяти виконавця зі сцени.

Поліція отримала відеозапис очевидців і відкрила провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). За це загрожує штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, або арешт до шести місяців, або ув’язнення до п’яти років.

Фото: Сергій Міхалок