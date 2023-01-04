Телеведущая Маша Ефросинина высмеяла певицу-предательницу Таисию Повалий за ее выступление на новогоднем концерте в России.

Путинистка решила исполнить перед зрителями украинскую песню Червона рута, что сильно возмутило Машу, да и всех граждан нашей страны.

В Instagram-stories Ефросинина показала кусочек выступления Повалий, отметив, что ее тошнит от такого циничного поступка.

Сейчас смотрят

— Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить! — эмоционально написала Маша.

Стоит отметить тот факт, что Повалий абсолютно все равно на события в родной стране и на то, что от действий российских оккупантов страдают ее соотечественники. Каждый поступок артистки — все циничнее, ведь это не впервые, когда она исполняет украинскую песню на сценах страны-агрессора.

Читайте также: Таисия Повалий цинично спела Черемшину на концерте Кобзона в Новосибирске

Даже на концерте ко Дню победы в РФ Повалий спела Пісню про рушник (Рідна мати моя), что совершенно не укладывается в голове.