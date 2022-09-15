Продюсер і шоумен Потап (Олексій Потапенко) повернувся з Іспанії і розповів про свою хворобу, яка паралізувала частину його обличчя.

В одному з останніх інтерв’ю артист зізнався, що це через нерви.

– Так, була у мене така хвороба. Це через нерви, потім у мене був Covid-19, отит, і вже після цього синдром Рамзі-Ханта. Від цього також лікується і Джастін Бібер. Це параліч обличчя та нервів – важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють, і сказав собі: Який параліч, про що говорити, – запевнив Потап.

Відомо, що через хворобу Потап не повернувся до України разом зі своєю коханою Настею Каменських наприкінці літа.

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Нагадаємо, що Бібер через параліч обличчя скасував навіть свої найближчі концерти – тоді він заявив, що не готовий фізично бути присутнім на заходах. У червні стало відомо, що він страждає на синдром Рамзі-Ханта. Наприклад, тоді артист міг блимати лише одним оком, а також посміхатися однією стороною обличчя.

Синдром Рамзі-Ханта – це неврологічне захворювання, спричинене вірусом вітряної віспи. Примітно, що вірус може залишатися в тілі людини протягом усього життя, і в певний період він починає запалювати нерви на обличчі.

Найчастіше хвороба спостерігається у людей похилого віку, і на 100 тис. людей щороку від синдрому страждає 5-10 осіб. Тривалість хвороби може становити від кількох тижнів до місяців.