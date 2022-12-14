Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Ты так красива теперь звучит на украинском! Quest Pistols вернулись на сцену в золотом составе

14 декабря 2022, 13:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Quest Pistols

Группа Quest Pistols возвращается на сцену в первом составе с премьерой клипа на песню Ти неймовірна. В коллектив входят Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк.

Ти неймовірна — это украинская версия хита Ты так красива, которую знают и поют миллионы людей по миру. На украинском языке песня приобрела более глубокое значение. Это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине.

Сейчас смотрят

Ироничное муд-видео в стиле Viber-открыток транслирует ностальгию по 2000-м, когда история группы только начиналась.

По словам Антона Савлепова, они не ожидали, что украинская версия песня так откликнется слушателю.

— Мы решили продолжить этот путь и написали несколько новых песен вместе для вас. Концерты, встречи, друзья и воспоминания — это то, чего нам так давно не хватало, — говорит он.

Константин Боровский добавляет, что они давно не работали оригинальным составом, однако сейчас пришло время возрождения Quest Pistols. Символично то, что в 2022 году Quest Pistols исполняется 15 лет.

Читайте также:
Злата ОгневичСерце напополам: Злата Огневич выпустила трогательную песню и клип для украинских женщин

Теги
Новый клип Песня прем’єра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь