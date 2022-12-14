Группа Quest Pistols возвращается на сцену в первом составе с премьерой клипа на песню Ти неймовірна. В коллектив входят Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк.

Ти неймовірна — это украинская версия хита Ты так красива, которую знают и поют миллионы людей по миру. На украинском языке песня приобрела более глубокое значение. Это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине.

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По словам Антона Савлепова, они не ожидали, что украинская версия песня так откликнется слушателю.

— Мы решили продолжить этот путь и написали несколько новых песен вместе для вас. Концерты, встречи, друзья и воспоминания — это то, чего нам так давно не хватало, — говорит он.

Константин Боровский добавляет, что они давно не работали оригинальным составом, однако сейчас пришло время возрождения Quest Pistols. Символично то, что в 2022 году Quest Pistols исполняется 15 лет.