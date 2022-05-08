Сегодня, 8 мая, в нашей стране отмечают праздник самого важного человека в жизни каждого из нас — День матери. В 2022 году он кардинально отличается от предыдущих годов, поскольку в Украине идет полномасштабная война.

Одними из тех, кто страдает больше всего во время войны — являются дети. Они не понимают, почему должны прятаться в бомбоубежищах во время воздушных тревог или покидать родные дома, вместо того, чтобы спокойно наслаждаться детством, теплой погодой и гулять на площадках. Многие решили увезти своих детей за границу, поскольку там безопаснее, однако есть и те, кто не захотел покидать свою страну.

Эксклюзивно Фактам ICTV актрисы Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная и певица Ольга Цыбульская рассказали, как сохраняют спокойствие своих детей во время войны и объясняют ли им, что происходит на самом деле.

По словам Наталки Денисенко, ее четырехлетний сыночек Андрей очень чувствительный. Когда РФ только напала на Украину, актриса плакала и ее настроение передавалось мальчишке.

— В первый день мы рассказали сыну все честно, что началась война, что на нас напала другая страна, которую мы когда-то считали друзьями, а теперь это враги, что это Россия. Показывали ему и мультики, которые создали о войне, чтобы он понимал, кто наш враг и почему это произошло. Он очень пугался взрывов, сирен, но я придумала историю, что когда включается воздушная тревога, то это значит, что они отпугивают ракеты, — поделилась Наталка.

Говорит, сейчас Андрей привык к воздушным тревогам. Обычно садится за стенку и смотрит мультики. Актриса отметила, что постоянно повторяет сыну, что они будут в безопасности.

Муж Наталки, актер Андрей Фединчик с первых дней полномасштабной войны пошел на военные обучения. Сейчас его взяли в подразделение ССО.

— Я объясняла Андрею, что папа защищает нас от врагов и все делает, чтобы мы вернулись домой. Он придумал разные веселые истории, как будет помагать папе — делать врагам уколы, закидывать их в сетку, подвязывать на дерево. Он же не видит все эти кровавые видео, — рассказала Денисенко.

Актриса говорит, приняла решение не выезжать за границу, поскольку муж пошел защищать страну. Поэтому решила находиться с сыном в более безопасных местах Украины. Сейчас они в Хмельницком, до этого были в Яремче.

— Когда мы бежали из Киева и переехали подальше, то Андрей стал более веселым, поскольку перестал слышать взрывы. У нас была возможность заехать в отель, и когда он увидел номер, такой как он привык видеть на отдыхе, то, наверное, у него сложилось впечатление, что мы на отдыхе. Теперь он думает, что мы путешествуем… Отель для него — некая картинка безопасности, — отметила Наталка.

Она добавила, что сыночек ждет возвращения домой и расспрашивает — не разбомбили ли их дом и почему в него не попадают ракеты.

В свою очередь актриса Анна Сагайдачная рассказала, что ее двухлетний сын Тимур знает, что пришли плохие люди, которые хотят уничтожить нашу красивую страну, но наши воины света защищают нас, нашу землю и скоро мы победим зло.

— Постоянно проговариваю, что рядом с мамой он в безопасности, где бы мы ни были. К сиренам Тима привык, когда взрывы — сразу же беру его на руки, — поделилась актриса.

Она добавила, что два месяца они были в другой области Украины, однако сейчас вернулись домой, но тревожный чемоданчик стоит собранный, а машина заправлена на случай, если снова нужно будет уезжать.

Певица Ольга Цыбульская отмечает, что родители во время войны — единственное место спокойствия для ребенка, поэтому сейчас особо важно брать детей на руки и прижимать к груди.

Самое сложное сейчас, по словам артистки — не плакать, когда семилетний сын Нестор рядом, поскольку он автоматически считывает ее эмоциональное состояние.

— Я очень хочу, чтобы наши дети смеялись, баловались, радовались жизни и наслаждались детством в Украине. Хочу, чтобы они не забывали, кто пришел в наш дом и уничтожил то, что мы любим. Хочу, чтобы они жили в лучшей стране на земле и берегли ее для своих детей. Мама во время войны — это кошечка, способная разорвать каждого за своего малыша, — сказала Ольга.

Она добавила, Нестор слышал взрывы, падал на пол, ночевал в паркинге и сейчас прячется от сирен. Смотрит новости вместе с ними и знает о всех ужасах.

— Он очень плакал, когда увидел, что везут хоронить военного. Он плачет, когда видит, что переживают дети с оккупированных территорий. Постоянно спрашивает, почему россияне уничтожают наших людей, города, села, квартиру бабушки и дедушки, где могли погибнуть и они. Мы ведь просто дома, никогда не ездили к ним и не хотим, — поделилась певица.

Ольга отметила, слово враг для наших детей — вышло из книжек и стало реальной опасностью. Сердце кричит и хочет, чтобы они не знали никогда войны. А мозг подчеркивает — дети должны помнить, что оккупанты сделали на нашей земле, чтобы никогда не простить им эти кровавые преступления.