Создатели Мстителей снимут сериал о крахе криптобиржи FTX

Режиссеры Мстителей снимут мини-сериал о криптобирже FTX, которая обанкротилась в ноябре этого года. Так, проект заказала корпорация Amazon для своей стриминговой платформы.

Так, работу будут снимать Джо и Энтони Руссо — они отвечали за Мстителей: Война бесконечности и «Мстителе: Финал. Сериал будет состоять из восьми частей.

Весь сюжет будет основан на инсайдерских репортажах, авторами которых стали анонимные журналисты. История также зацепит и судьбу генерального директора Сэма Бэнкмана-Фриде, который за сутки потерял все свое состояние в размере $15 млрд.

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По заявлению братьев Руссо, крах FTX — это одно из самых наглых мошенничеств, когда-либо совершенных. Режиссеры также не очень доверяют Сэму, называя его чрезвычайно загадочной фигурой со сложными и потенциально опасными мотивами.

По данным инсайдеров, в картине могут сняться несколько актеров Marvel. Кто именно — не сообщается.

Напомним, что в ноябре состоялся крах FTX — одной из самых больших криптобирж в мире. На сегодня, организатор торговли должен своим 50 крупнейшим кредиторам почти $3,1 млрд. Сейчас 1 млн кредиторов до сих пор не получили свои средства назад, а часть активов у компании просто украли.