Творці Месників знімуть серіал про крах криптобіржі FTX

Режисери Месників знімуть мінісеріал про криптобіржу FTX, яка збанкрутувала у листопаді цього року. Так, проєкт замовила корпорація Amazon для своєї стрімінгової платформи.

Так, роботу зніматимуть Джо та Ентоні Руссо – вони відповідали за Месників: Війна нескінченності та Месників: Фінал. Серіал складатиметься із восьми частин.

Весь сюжет буде ґрунтуватися на інсайдерських репортажах, авторами яких стали анонімні журналісти. Історія також зачепить і долю генерального директора Сема Бенкмана-Фріде, який за добу втратив увесь свій статок у розмірі $15 млрд.

Зараз дивляться

За заявою братів Руссо, крах FTX – це одне з найзухваліших шахрайств, коли-небудь скоєних. Режисери також не дуже довіряють Сему, називаючи його надзвичайно загадковою фігурою зі складними та потенційно небезпечними мотивами.

За даними інсайдерів, у картині можуть знятися кілька акторів Marvel. Хто саме – не повідомляється.

Нагадаємо, що у листопаді відбувся крах FTX – однієї з найбільших криптобірж у світі. На сьогодні організатор торгівлі заборгував своїм 50 найбільшим кредиторам майже $3,1 млрд. Наразі 1 млн кредиторів досі не отримали свої кошти назад, а частину активів у компанії просто вкрали.