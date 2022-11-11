С начала полномасштабного вторжения России украинцы отстаивают свою свободу, культуру и язык. Многие отказываются от русскоязычного контента. Это касается книг, музыки, сериалов и прочего.

Поэтому на стриминговых сервисах все чаще можно найти фильмы и сериалы с хорошей украинской озвучкой. 10 сериалов на Netflix с украинской озвучкой — смотрите в нашем материале.

Бриджертоны

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Больше года на платформе Netflix есть украинский дубляж Бриджентонов. Сюжетные линии пронизаны эпохой Регентства: есть множество сцен баллов, азартных игр и придворных интриг.

В разврате и гуляниях проживает семья главных героев, имеющих главную цель — удачно выдать замуж дочерей и хорошо устроить сыновей.

Но это сделать трудно, ведь мир овдовевшей леди Вайолет и ее детей пропитан сплетнями, тайнами и заговорами в придворных кругах.

Академия Амбрелла

Если вы хотите посмотреть сериалы на украинском от Netflix, то у Академии Амбрелла достаточно хороший дубляж. Сериал рассказывает о жизни семерых героев со сверхспособностями. Основная цель — спасти мир от апокалипсиса. По сюжету, 30 лет назад каждый из них родился у разных женщин, не подозревающих о беременности.

Детей усыновил местный миллиардер и воспитал из них настоящих мужчин, борющихся с преступностью. Однако, когда он умирает, герои сталкиваются с новыми опасностями этого мира.

Ход королевы (The Queen’s Gambit)

Один из популярнейших сериалов последних лет показывает мир наркотиков, таланта и шахмат. Именно с этого начинается история сироты Элизабет Гаормон.

В нем девушка с уникальными способностями обходит и ставит шах и мат своим соперникам. Однако за ввспышками фотокамер, деньгами и славой скрываются темные стороны алкоголизма и зависимости, с которыми постоянно борется главная героиня.

Удивительные чудеса

В 80-е годы в городке Гокинс происходят настоящие чудеса. В первой серии пропадает мальчик, которому 12 лет. Его отчаянно ищут друзья. После этого в городе появляется девочка, владеющая телекинезом. Команда главных героев-подростков решает разыскать любимого друга и раскрыть тайну его исчезновения.

Бумажный дом

Сериал испанского производства об ограблении. В первых двух сезонах повествуется хронология нападения на королевский монетный двор. Интересный план ограбления придумывает странный профессор, собирающий команду грабителей с опытом.

Они хотят остаться героями в глазах общества и выйти из монетного двора с несколькими миллиардами евро добычи. Однако на их пути встают не только полиция, но любовь, нажива и смерть.

Половое воспитание

В сериале изображены ситуации, в которые попадает школьная компания главного героя Отиса Милберна. Это касается будничных проблем подростков: первая любовь, интим и откровенность.

Ответы на все эти вопросы находит Отис, считающий себя психологом. Консультации по таким вопросам приносят деньги, которые он делит с напарницей и новой подругой Мэйв.

Корона

Основа сериала – жизнь Королевы Елизаветы II. Монархия и ее традиции в сериале сквозь призму истории раскрывают особенности, на первый взгляд, идеальной британской династии. Во всех четырех сезонах особое внимание уделяется деталям и историческим событиям Великобритании второй половины ХХ в.

Озарк

В город у озера Озарк приезжает финансист с семьей из Чикаго. Его задача здесь — заниматься черными деньгами наркокартеля. Под наблюдением ФБР Марти Берд ищет, как можно провести миллионы наркотрафика. Пригодится ему местный стрип-клуб и церковь.

В сюжете есть постоянная интрига, трупы, зарытые на заднем дворе, и постепенно раскрывающиеся тайны внутри семьи главного героя.

Призраки усадьбы Блай

Главная героиня приезжает в поместье работать гувернанткой. Здесь ей приходится жить не только с новой семьей, но и с привидениями по соседству. Призраки усадьбы Блай не похож на другие сериалы такого формата.

Его неоднократно отмечали критики и зрители Netflix — сегодня это один из главных хорор-хитов платформы. Сериал не только о тайнах дома, но и о секретах героини, разгадку которых ищут в ее прошлом.

Любовь, смерть и роботы

Сериал-антология, объединяющий не связанные между собой новеллы. Однако вместе они транслируют ценности человеческого будущего, в котором живут роботы. Эпизоды рассказывают футуристические истории героев, которые сталкиваются с выбором между любовью и деньгами, славой и нравственным упадком.