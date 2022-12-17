17 декабря стало известно, что Украину на Евровидении 2023 представит группа Tvorchi с песней Heart of Steel. За это право в финале Нацотбора сражались 10 участников: Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Лидером голосования жюри и зрителей, кроме Tvorchi, стали — Krutь, Jerry Heil, Fiinka. В этом году фаны Нацотбора могли впервые голосовать через приложение Дія.

Пользователи сети рады такому выбору, поскольку от зрителей группа получила максимум баллов — 10. Однако есть и те, кто видел представителя Украины в других артистах.

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Как в сети отреагировали на победу Tvorchi в финале Нацотбора на Евровидение 2023

Голосовала не за них, но большинство сделало свой выбор. Ребятам удачи, поскольку украинцы должны поддерживать друг друга, особенно в такие времена.

Я планировала отдать свой голос не за Tvorchi, но кто как выступил вживую, тот такую оценку и получил. У ребят было одно из лучших выступлений. Номер был крутой и в живом исполнении песня звучала хорошо.

Я рада, что они выиграли. Украина разная, мы современная страна, ребята хорошие и талантливые.

Мой топ сегодня — это Krutь, но Jerry Heil и Tvorchi тоже очень мощные. Да и вообще отбор в этом году очень крутой, поскольку открыл для меня Tember Blanche.

Жаль, что не Krutь, но Tvorchi желаю победы.

Поразили Tvorchi номером, это однозначно, но Krutь в самое сердце.

Повезло им последними выступать, у людей короткая память.

Голосовала именно за Tvorchi. Рада за них. Этот выбор был достойный.

Честно, думала что Krutь выиграет, но за них очень рада. Я вообще не знала, что у нас есть такая музыка, мне нравится, что мы будем показывать разную музыку. Желаю удачи ребятам.

Все номера интересные, в этом году подбор на удивление удачный. Победители покажут Украину современной, стильной и сильной.

Думала, что победит Krutь.

Мы не победим, мне кажется, что мы даже в 10 не попадем.

Нашли кого отправлять! Krutь надо! — Пишут зрители Нацотбора.

Tvorchi поразили номером, но Krutь в самое сердце. Реакция сети на победителей Нацотбора / 5 images

Как Tvorchi выступили в финале Нацотбора на Евровидение 2023 — смотрите на Фактах ICTV.