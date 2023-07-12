Украинский телеведущий Константин Грубич удивил сеть подробностями гибели его дочери в 2014 году. Тогда 17-летнюю Ольгу сбили на авто на пешеходном переходе поздно вечером, и шоумен раскрыл факты трагедии.

В Instagram Константин посвятил трогательный пост своей любимой дочери — именно 12 июля ее жизнь оборвалась в больнице. Ведущий рассказал о том дне, который изменил его жизнь, и также упомянул ход расследования и поиска виновных в смертельном ДТП. Как оказалось, спустя 9 лет до сих пор неизвестен убийца.

— Пишу, чтобы сказать, что мы до сих пор ничего не знаем об убийце. У меня все сильнее ощущение, что полиция скрыла от нас правду с самого начала. Меня успокаивает вера в Бога, и что он наверняка лучший судья, — заявил Константин.

Грубич рассказал, что пишет публикацию не ради лайков, а чтобы дать совет тем, кто утратил ребенка. Ведущий уверен, что время в этом случае не лечит, и не нужно зацикливаться на горе от потери.

ДТП случаются и со знаменитостями — пьяный Остап Ступка врезался на своем внедорожнике в припаркованный автомобиль. В транспорте находился мужчина, который получил травмы и был экстренно госпитализирован.