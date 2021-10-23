На сцені шоу Україна має талант виступила Міс України плюс-сайз 2019 року Інна Горячківська.

26-річна українська модель з 15 розміром грудей запалить на сцені циганочку.

– У мене був комплекс до 11 класу А потім я вирішила відкритися та зробити це своєю фішкою. Нині у мене найбільший бюст в Україні, – зазначила Інна.

Вона додала, що дуже любить танцювати, тому на сцені шоу вирішила показати циганочку. Проте професійно вона цим ніколи не займалася.

Інна прагне на своєму досвіді довести всім дівчатам, що не обов’язково мати фігуру 90/60/90, щоб жити повноцінним життям. Кожне тіло по-своєму чудове, і його в жодному разі не варто соромитися. А людям треба ретельніше обдумувати свої запитання та зауваження стосовно фігури інших людей: адже за цим можуть стояти проблеми зі здоров’ям або генетичні особливості.

Після запального танцю Інни, Ксенія Мішина зазначила, що хореографія жінки була слабкою, а потім передала слово професіоналу у цьому жанрі Жені Коту. Проте хореографу було складно щось промовити, поки його перебивав Сергій Притула, якого захопили рухи жінки.

Ведучий просто не стримував емоцій, від побаченого, а також щиро висловлював своє захоплення учасницею.

– Господь подарував вам великий скарб, який ви несете в люди. І за те, що даєте людям цю радість, а хто я такий, щоб піти проти його волі. Я кажу вам Так! – підсумував Притула.

В результаті Інна отримала Так від Сергія Притули, а також два Ні від інших суддів.

– Я просто люблю танцювати. Я прийшла, щоб в чергове довести жінкам, які мають форми, що варто зростати, розвиватися. Не потрібно вдягати балахони та закриватися у собі, – переконує Горячківська.

Україна має талант

23 жовтня відбулася головна прем’єра цієї осені – повернення легендарного шоу Україна має талант. Суддями шоу виступають ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.