Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая сейчас участвует в промотуре фильма Вечные, где сыграла воительницу Тину, рассказала, почему не смотрит фильмы со своим участием.

По словам звезды, она отдает предпочтение процессу создания кинолент, кроме того, является ужасным критиком.

— Есть несколько фильмов, в которых я снималась, но никогда не смотрела. Мне вполне хватило процесса их создания — съемок. Я слишком критична к своей работе на экране и зачастую предпочитаю не видеть конечного результата, — отметила Джоли.

Кроме того, Анджелина рассказала, что ее дети в восторге от ее новой роли в фильме Вечные. Кинолента основана на комиксах и является 28 фильмом кинематографической вселенной Marvel.

В сюжете фильма рассказывается о пришельцах Вечных, которые пришли на Землю 7 тыс. лет назад, чтобы защитить человечество от других пришельцев — Девиантов. Однако в другие проблемы людей им вмешиваться категорически запрещается.

Джоли в киноленте предстала в образе супергероя, который может создавать смертоносное оружие из воздуха. Кроме того, звезда появилась в образе блондинки.

Стоит отметить, что в фильме снялась актриса без слуха Лорен Ридлофф, которая общалась с другими персонажами жестами. После выхода киноленты Вечные интерес к языку жестов вырос на 250%.