Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о начальной стадии анорексии, которую пережила в 18-летнем возрасте.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV звезда призналась, что настоящей причиной болезни стали семейные проблемы и напряженные отношения с мамой.

В 18 лет Анастасия ушла из дома, а потом довела себя до состояния отчаяния и равнодушия. Ухудшить ситуацию удалось ее друзьям, которые постоянно указывали звезде на недостатки ее фигуры.

— Я ушла из дома, а потом довела себя до такого состояния… Я устала от очередной маминой “любви”. Тогда в ее жизни появился новый мужчина, и у меня уже не было сил все это терпеть! Мне было 18, я тяжело это все переживала! В общем, это было состояние отчаяния. В один момент мне стало все равно на себя, на последствия моих действий, на учебу, которая катилась в пропасть. Друзья, которые оказались не совсем друзьями, добили меня окончательно, — рассказала Настя.

Тогда Приходько начала худеть и чувствовать отвращение даже к любимой еде. Справиться с болезнью и отчаянием ей помогли лучшая подруга Эмма и психолог, которого Настя нашла в университете.

Также на выздоровление повлияла ее мама. Она начала проводить с Настей время и готовить ей вкусную домашнюю еду.

— От мамы я приняла помощь только потому, что я думала, что это шанс наладить наши отношения! Я ей поверила, — добавила Настя.

Приходько уверена, что справиться с анорексией можно и самостоятельно. Главное — слушать себя и не гнаться за идеалами.

— Нужно просто понимать, что это все ни к чему хорошему не приведет. Нужно слушать себя и уметь говорить с самим собой! Мне это всегда помогало, ибо зачастую не было возможности поговорить с кем-то, — призналась звезда.

Стоит заметить, что Анастасия не общается с мамой и родным братом уже два года. Певица пока не готова озвучить причину конфликта, поскольку эта тема является для нее очень болезненной.

Напомним, Анастасия Приходько воспитывает троих детей: Нанну, Гордея и Луку.

Дочь звезда родила от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. А в 2013 году она вышла замуж за свою первую любовь — Александра.

Фото: Анастасия Приходько