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Это была магия: шоу мыльных пузырей с огнем на Україна має талант

27 ноября 2021, 21:42
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Алексей Семенников
Источник: СТБ

В шестом выпуске Україна має талант на сцене показали удивительное выступление Алексея Семенникова, который удивил необычным шоу с мыльными пузырями и огнем.

Экстравагантный номер понравился как зрителям, так и судьям шоу — он уникальный и очень эффектный. Выступление особо впечатлило одного из жюри.

— У вас были невероятно пластичные движения с этими шариками. Создалось впечатление, будто вы действительно с ними общались! Это настолько было совершенно и цельно! Я так давно не увлекался просто самыми обычными шариками! Это была магия! У вас 4 “да”! ― прокомментировал выступление участника Женя Кот.

Алексей признался, что поделиться с миром своим талантом его подтолкнула жена. Она для него — настоящая муза. Он проходит дальше — следующий номер Алексея должен еще больше удивить членов жюри.

Алексей Семенников

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Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В шестом выпуске дополнительное судейское кресло заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию и олимпийская чемпионка Украины — Оля Харлан.

Теги
СТБ , Україна має талант
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