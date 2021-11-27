В шестом выпуске Україна має талант на сцене показали удивительное выступление Алексея Семенникова, который удивил необычным шоу с мыльными пузырями и огнем.

Экстравагантный номер понравился как зрителям, так и судьям шоу — он уникальный и очень эффектный. Выступление особо впечатлило одного из жюри.

— У вас были невероятно пластичные движения с этими шариками. Создалось впечатление, будто вы действительно с ними общались! Это настолько было совершенно и цельно! Я так давно не увлекался просто самыми обычными шариками! Это была магия! У вас 4 “да”! ― прокомментировал выступление участника Женя Кот.

Алексей признался, что поделиться с миром своим талантом его подтолкнула жена. Она для него — настоящая муза. Он проходит дальше — следующий номер Алексея должен еще больше удивить членов жюри.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В шестом выпуске дополнительное судейское кресло заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию и олимпийская чемпионка Украины — Оля Харлан.