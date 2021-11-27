В шестом выпуске шоу Україна має талант 11-кратный чемпион мира по армрестлингу Евгений Прудник удивлял украинцев своим голосом. Участник шоу захотел спеть песню Михаила Круга Девочка пай, но судьи предложили немного сменить репертуар.

Евгений попытался удивить жюри Андрео Бочелли — Time to say goodbye, и это вызвало настоящее восхищение. Талант участника шоу растрогал даже Харлан.

— Вы просто невероятный, честно! Я прослезилась. Знаете почему? Вы настолько талантливый! Вот это действительно Украина имеет талант! Потому что вы же не певец. Вы занимаетесь армрестлингом, вы таксист, и вы невероятно поете! Не переставайте это делать! У вас четыре “да”! ― сказала Ольга.

Евгений проходит дальше — его голос точно сможет еще не раз удивить публику и жюри.

Мужчина признался, что свой талант смог раскрыть благодаря подработке таксистом.

— После карантина закончились деньги, а зарплаты не хватает на месяц, чтобы не остаться в долгу, — делится своей ситуацией Евгений.

Клиенты оценили умения таксиста, после чего он осмелился поделиться своим талантом со всем миром.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В шестом выпуске дополнительное судейское кресло заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию и олимпийская чемпионка Украины — Оля Харлан.