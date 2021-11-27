У шостому випуску Україна має талант на сцені показали дивовижний виступ Олексія Семеннікова, який здивував незвичайним шоу з мильними бульбашками та вогнем.

Екстравагантний номер сподобався як глядачам, так і суддям шоу – він унікальний та дуже ефектний. Виступ особливо вразив одного із журі.

– У вас були неймовірно пластичні рухи з цими кульками. Склалося враження, ніби ви справді з ними спілкувалися! Це настільки було довершено і цілісно! Я так давно не захоплювався просто звичайнісінькими кульками! Це була магія! У вас 4 “так”! ― прокоментував виступ учасника Женя Кот.

Олексій зізнався, що поділитись зі світом своїм талантом його підштовхнула дружина. Вона для нього – справжня муза. Він проходить далі — наступний номер Олексія має ще більше здивувати членів журі.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожен ефір у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У шостому випуску додаткове суддівське крісло зайняла шестиразова чемпіонка світу з фехтування та олімпійська чемпіонка України – Оля Харлан.