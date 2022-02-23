Уже скоро наступит долгожданное время для многих — весна. Время, когда на улице все расцветает, оживает, солнышко светит ярче и теплее. Кроме того, мы сможем сменить гардероб на более легкие куртки и обувь.

Самая удобная и универсальная обувь, которая остается с нами из сезона в сезон — это кроссовки. Факты ICTV вместе с персональным стилистом Марией Горбачевой разобрались, с чем модно носить кроссовки в 2022 году и как правильно их сочетать с другой одеждой.

Кроссовки — кеды. Они будут идеально сочетаться с белыми широкими брюками.

Классические кроссовки в ретро стиле идеально смотрятся с джинсами.

Стилист рекомендует обратить внимание и на кроссовки с кислотными акцентами — яркие шнурки, надписи и подошвы.

В тренде также остаются трикотажные костюмы, под которые хорошо будут смотреться кроссовки на платформе.

Мария отметила, что для вечерних образов каблук в наше время не обязателен. Так, можно надеть элегантный классический костюм с высокими кедами. Дополнить образ сумочкой и аккуратной прической.

Вариант повседневного образа — кроссовки и прямые черные брюки.

Стилист отмечает, что кроссовки давно перестали быть обувью сугубо для спорта, подтверждение этому ежегодные коллаборации спортивных и люксовых брендов.

— Если вам хочется уникальности и вы готовы за это платить, выбирайте любую пару, — сказала Мария.

Также весной отлично сочетаются кроссовки с широкими укороченными брюками или кюлотами.

Сочетать эту обувь можно и с высокими носками и леггинсами. Носки могут быть с любым принтом, что придаст образу изюминки.

Все чаще модницы предпочитают дорогим кроссовкам обычные, чтобы сбалансировать свой образ и добавить легкости.

Не стоит забывать в 2022 году и о high рigh top sneakers, которые все еще актуальны и сочетаются со многими образами.

Кроссовки — актуальны в любое время года. Сейчас все больше людей предпочитают именно эту обувь, поскольку она сочетается со всем, имеет стильный вид и удобная в носке.