Вже незабаром настане довгоочікуваний час для багатьох – весна. Час, коли на вулиці все розквітає, оживає, сонечко світить яскравіше та тепліше. Крім того, ми зможемо змінити гардероб на більш легкі куртки та взуття.

Найзручніше і найуніверсальніше взуття, яке залишається з нами з сезону в сезон – це кросівки. Факти ICTV разом із персональним стилістом Марією Горбачовою розібралися, з чим модно носити кросівки в 2022 році та як правильно їх поєднувати з іншим одягом.

Кросівки – кеди. Вони будуть ідеально поєднуватися з широкими білими штанами.

Класичні кросівки в ретро стилі ідеальний матимуть вигляд із джинсами.

Стиліст рекомендує звернути увагу і на кросівки з кислотними акцентами – яскраві шнурки, написи та підошви.

У тренді також залишаються трикотажні костюми, під які чудовий матимуть вигляд кросівки на платформі.

Марія зазначила, що для вечірніх образів каблук у наш час не є обов’язковим. Так, можна одягнути елегантний класичний костюм із високими кедами. Доповнити образ сумочкою та акуратною зачіскою.

Варіант повсякденного образу – кросівки та прямі чорні штани.

Стиліст зазначає, що кросівки давно перестали бути взуттям для спорту, підтвердження цього – щорічні колаборації спортивних і люксових брендів.

– Якщо вам хочеться унікальності і ви готові платити за це, обирайте будь-яку пару, – сказала Марія.

Також навесні чудово поєднуються кросівки з широкими укороченими брюками чи кюлотами.

Поєднувати це взуття можна і з високими шкарпетками та легінсами. Шкарпетки можуть бути з будь-яким принтом, що додасть образу родзинки.

Усе частіше модниці надають перевагу звичайним кросівкам замість дорогих, щоб збалансувати свій образ і додати легкості.

Не варто забувати в 2022 році і про high рigh top sneakers, які все ще актуальні та поєднуються з багатьма образами.

Кросівки актуальні будь-якої пори року. Наразі дедалі більше людей віддають перевагу саме цьому взуттю, оскільки воно поєднується з усім, має стильний вигляд і зручне в носінні.