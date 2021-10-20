Корпорація Facebook планує провести ребрендинг і змінити свою назву. Нове ім’я відображатиме концепцію метавсесвіту.

Про майбутні зміни глава Facebook Марк Цукерберг планує розповісти 28 жовтня під час щорічної конференції.

Можливо, нова назва буде пов’язана з Horizon – технологією доповненої реальності. Ймовірно, ребрендинг торкнеться Facebook як материнської компаніїї, яка контролює такі групи, як Instagram, WhatsApp, Oculus тощо. Однак самі представники компанії відмовилися давати коментарі з цього приводу.

У червні віце-президент з доповненої реальності в Facebook Ендрю Босуорт оголосив про створення віртуального всесвіту, який передбачає переміщення користувачів крізь цифровий простір. У вересні компанія виділила $50 млн для створення метавсесвіту, а концерн уже почав тестування.

Також над його створенням працюють компанії Roblox і Epic Games.

Крім того, Facebook планує найняти 10 тис. інженерів із країн Євросоюзу в рамках проекту метавсесвіту. Очікується, що висококваліфіковані робочі місця будуть створені протягом п’яти років.

Також у компанії повідомили, що метавсесвіт може допомогти відкрити доступ до нових творчих, соціальних та економічних можливостей.