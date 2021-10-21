45-й президент США Дональд Трамп запускає власну соціальну мережу, яка називатиметься Truth Social, що в перекладі означає соціальна правда.

Соцмережу запустять уже в листопаді, проте поки що тільки для тестування. Повноцінно Truth Social запрацює на початку наступного року.

Нова платформа дасть можливість Дональду Трампу знову ділитися своїми думками, оскільки на даний момент у політика такої можливості немає.

Справа в тому, що акаунти 45-го президента США в популярних соцмережах, таких як Facebook і Twitter заблокували в січні, а саме, після подій 6 числа.

Тоді він опублікував пост, який розцінили як заклик до штурму Конгресу. Надалі, прихильники Трампа увірвалися в Капітолій для того, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів у США.

У результаті поліція застрелила демонстрантку, також загинув співробітник правоохоронних органів Капітолію. В цілому, п’ять людей позбулися життя.

Раніше ми писали, що Facebook планує провести ребрендинг і змінити своє ім’я. Так, нова назва відображатиме концепцію метавсесвіту.

Про зміни глава Facebook Марк Цукерберг планує розповісти 28 жовтня під час щорічної конференції.

Передбачається, що нова назва буде пов’язана з Horizon – технологією доповненої реальності.