В сети появился первый официальный тизер ленты Я, Победа и Берлин, снятой по мотивам одноименной книги культового украинского музыканта Кузьмы Скрябина.

Фильм окунет зрителей в атмосферу лет, когда произошло становление любимца миллионов украинцев, а также в очередной раз подчеркнет актуальность и значимость творчества музыканта.

В фильме использован ряд каверов известных треков Кузьмы от звездных артистов.

Кроме этого, зрители увидят много трендовых атрибутов отрывных 90-х — сплошной деним, разноцветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, стилевые очки и красные колготки.

Премьера комедийного роуд-муви предварительно запланирована на весну 2022 года.

В основе сюжета Я, Победа и Берлин лежит история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы. За три дня до концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе.

Они хотят найти коллекционера, который готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы — успеть на выступление.

Несмотря на то, что с первых минут путешествия все пошло не по плану, приключение поможет героям найти истинное предназначение.

— Мы счастливы работать с невероятным фильмом Я, Победа и Берлин, который рассказывает историю известного украинского артиста. Над выпуском ленты мы совместно работаем с замечательными партнерами, поэтому уверены, что фильм будет иметь широкий национальный прокат, и его смогут посмотреть зрители во всех городах Украины, — сказал акционер компании Киномания Робин Грбич.

Лидеры украинской медиаиндустрии и бизнеса объединили усилия, чтобы дать возможность широкому кругу зрителей увидеть качественное кино.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП шесть лет назад — 2 февраля 2015 года. Артист попал в автомобильную аварию, возвращаясь с концерта в Кривом Роге.

За свою короткую жизнь он издал 20 альбомов, а каждая его песня стала хитом. Скрябин никогда не боялся высказывать собственное мнение и открыто говорил о политической ситуации в Украине.