Президент Украины Владимир Зеленский передал орден Государства семьи погибшего Героя Украины Андрея Кузьменко.

Указ о посмертном присвоении звания Героя Украины подписал 17 августа 2020 года, в день рождения Андрея Кузьменко.

Он отметил его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

Зеленский передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече также присутствовала мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.

— Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве, — сказал Владимир Зеленский.

Отец Андрея Кузьменко поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.

— Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе, — сказал Кузьменко.

Напомним, что Андрей Кузьменко умер шесть лет назад — 2 февраля 2015 года. Артист погиб в автомобильной аварии, возвращаясь с концерта в Кривом Роге.

За свою короткую жизнь он издал 20 альбомов, а каждая его песня стала хитом. Скрябин никогда не боялся высказывать собственное мнение и открыто говорил о политической ситуации в Украине.